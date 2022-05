Opnieuw varianten van Omikronvirus in opmars: "Geen reden tot ongerustheid"  

In Zuid-Afrika neemt het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw toe. De oorzaak zijn twee nieuwe varianten van de omikronvariant van het virus. Volgens viroloog Marc Van Ranst hoeven we ons geen zorgen te maken. "Er is nooit rust in het viruswereldje", zegt hij. "Dit is heel normaal. Deze varianten zijn al een tijdje bekend en worden nauw opgevolgd. Er is voorlopig geen reden tot ongerustheid."