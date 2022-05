Onderzoek naar gedrag fint aan Schelde: "De vis mag niet opnieuw uitsterven"

Het team van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft nu een week lang vissen zenders gegeven. "We vangen ze met lange netten bij laagtij. Daarna zetten we ze in een bak met water en plaatsen we de zender om de vissen vervolgens weer vrij te laten. Het was een succesvolle week, want we hebben zo'n 110 vissen kunnen zenderen", vertelt Pieter-Jan Verhelst van INBO.