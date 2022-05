11.690 kinderen en jongeren van de Leesjury delen prijzen uit: ontdek hier hun favoriete boeken

De Leesjury, wat is dat? Een heel leesjaar lang, van september tot april, komen kinderen en jongeren samen om zes of acht boeken te lezen en te bespreken. Dat gebeurt in groep in de klas of de bib. Daarna stemmen ze over hun favorieten. Afgelopen jaar was er voor het eerst een categorie voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Wil je zelf lid worden van de Leesjury? Dat kan in je buurt of zelfs op afstand, via het internet.