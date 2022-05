Oplichters troggelen geld af op parking in Groot-Bijgaarden: “Sommige figuren zijn op andere dingen uit dan enkel tanken"

De feiten deden zich afgelopen donderdag voor op een snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Toen de man even iets ging halen in de winkel, staken de oplichters de band plat. "Ik merkte op dat mijn linkse band volledig leeg was gelopen", vertelt het slachtoffer. Hij had snel door dat dit geen ongelukje kon zijn: "Na even beter kijken, bleek dat iemand die duidelijk met opzet had leeg gestoken want er was een volledig gat dat nooit zo maar uit het niets kon ontstaan zijn". Later bleek de band neergestoken te zijn met een mes, meldt Touring.