Payoke laat slachtoffers mensenhandel sporten: "Geloven in hun eigen kracht"

"De focus ligt vooral op body awareness, vertrouwen krijgen in je eigen lichaam. Via sport, leren op een positieve manier naar je lichaam te kijken. En te zien wat je lichaam allemaal aankan. Vaak zijn de vrouwen het vertrouwen in hun eigen lichaam kwijt door jarenlang misbruik. Sport kan helpen om hen weer op een positieve manier naar hun lichaam te laten kijken en hen weer in hun eigen kracht te laten geloven", zegt Robbert Leysen van Payoke.