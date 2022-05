Politiezone Brussel Noord zet bodycams in: "Hebben kalmerend effect bij tussenkomsten"

Agenten van de Politiezone Brussel Noord zijn voortaan uitgerust met bodycams. Dat moet ervoor zorgen dat interventies, die tot spanningen kunnen leiden, gefilmd worden. "Via het gebruik van de bodycams willen we het professionalisme van onze politie-interventies versterken, in het bijzonder in het geval van klachten tegen de politie", zegt Olivier Slosse, korpschef van de Zone Brussel Noord.