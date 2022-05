Na de porno in het parlement: een pikante geschiedenis van seksschandalen in de Britse politiek

Dat was dus enkel 1994. De lijst werd in de daaropvolgende jaren nog een beetje langer. In 1995 had je nog een staatssecretaris met een buitenechtelijke relatie, eentje die seks had gehad met een medewerkster die nota bene zijn hulp was komen vragen omdat ze in een gewelddadige relatie zat, en een parlementslid dat in bed was gedoken met een bevriend koppel. Al gingen er in dat laatste geval wel stemmen op die vonden dat de pers zijn privacy geschonden had: de man was ongehuwd op dat moment.