Restauratiewerken kasteel van Gaasbeek op schema: "Nu is het kasteel zelf aan de beurt"

Ook het interieur van de kasteelruimtes is al grotendeels gerenoveerd. "In de jaren '60 en '70 zijn de interieurs op een "grondige manier" aangepakt", vertelt Vanackere. "Ze hielden in die tijd niet van de renaissancestijl, dat was toen niet in de mode en dus hebben ze de muren gewoon wit geschilderd. Ook de lambrisering is weggehaald. Dus dat willen we in ere herstellen. Er is ondertussen ook heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onderliggende verflagen."