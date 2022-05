Revuetempel Het Witte Paard in Blankenberge breidt uit

Voor de uitbreiding moeten er gebouwen in de Langestraat gesloopt worden. Maar er bevinden zich waardevolle tegeltableaus op de gevel van die gebouwen. Patrick De Klerck, schepen van Stedenbouw (Open VLD): "De twee tegeltableaus moeten zorgvuldig verwijderd worden en bij voorkeur ingewerkt worden in de gevel of het interieur van het nieuwe gebouw. De tegels van de fries onder de kroonlijst moeten behouden blijven voor de collectie van het Belle Epoque Centrum in Blankenberge. Het grote pauwenraam moet ingewerkt worden in het hotelinterieur of geschonken worden aan het stadsbestuur."