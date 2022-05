Sex Pistols brengt "God save the Queen" opnieuw uit nu Queen Elizabeth 70 jaar op troon zit

"God save the Queen" veroorzaakt een schandaal in Groot-Brittanië wanneer het voor het eerst wordt uitgebracht in 1977, het jaar waarin Queen Elizabeth 25 jaar op de troon zit. Het is de tweede single van Sex Pistols en zal later op hun enige studioalbum "Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols" staan. In de tekst hebben de Sex Pistols het over Engeland als een "fascistisch regime" en noemen ze de koningin "geen mens".