Russische leger belooft "drie dagen staakt-het-vuren overdag" om  burgers te evacueren uit Azovstal-fabriek

Het Russische leger voert nog steeds hevig strijd met de Oekraïense soldaten die zich verschanst hebben in de Azovstal-fabriek in Marioepol. De staalfabriek is de laatste haard van verzet in de havenstad in de Zee van Azov. In de schuilkelders onder de fabriek zitten wellicht nog zeker 200 burgers vast.