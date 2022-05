Vorig jaar nog nooit zoveel nieuwe ondernemingen opgericht in ons land, nu een terugval

In 2021 werden er in ons land 119.830 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat is 12 procent meer dan het jaar ervoor. De afgelopen 10 jaar waren er nog nooit zoveel starters in ons land. In Vlaanderen werden 72.777 nieuwe ondernemingen opgericht, dat is maar liefst 11 procent meer ten opzichte van 2020.