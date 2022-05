Grootste stuwmeer van de VS geeft door opdroging oude moord prijs: verroest vat met menselijke resten duikt op

"Het gaat wellicht om een moord waarbij het slachtoffer is omgekomen door een kogel. Aan de kleren en schoenen te zien, moet de moord gepleegd zijn eind jaren 70 of begin jaren 80", geeft de politie mee. Het is niet uitgesloten dat er nog meer (gedumpte) lichamen aan het stuwmeer ontdekt worden.

Onderzoekers bekijken ook de piste van de maffia, omdat in de jaren 80 criminele organisaties casino's in Las Vegas domineerden. "We starten van nul. In de jaren 80 was er geen DNA-databank. Dit kan jaren duren", aldus de politie.



De voorbije 15 jaar is het peil van Lake Mead drastisch gedaald tot historisch lage waterstanden. Vorige maand kwam zelfs een inlaatklep bloot te liggen. Lake Mead is het grootste stuwmeer van de VS en voorziet samen met Lake Powell 40 miljoen mensen uit Nevada, Colorado, Arizona, Utah, Californië, New Mexico en Wyoming van water. De twee kunstmatige meren krijgen toegestroomd water van de Colorado-rivier, maar Lake Mead is momenteel slechts voor 30 procent gevuld.