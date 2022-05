Bodybuilder Mario over obesitas: "Je hoeft er niet uit te zien zoals ik, maar je moet wel sporten"

Kampioenschappen en wedstrijden voor bodybuilders komen wel niet vaak aan bod in sportverslaggeving en daar heeft Mario een verklaring voor: "Dat komt omdat er discussie is of het nu een sport is of niet. Je laat tijdens een wedstrijd je lichaam zien, maar je oefent je sport niet uit op het podium. En dan wordt bodybuilden ook nog vaak gelinkt aan doping, wat heel jammer is. Vaak zie je in de media de negatieve kanten van de sport en niet de positieve."