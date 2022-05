Laboratorium weet niet wie coronatest betaald heeft en wie niet: honderden Limburgers krijgen mail 

Het privé-lab Eurofins is vooral actief in West-Vlaanderen, maar had deze zomer ook pop-up testcentra in Bilzen, Hasselt en Genk. "In de drukke periode vorige zomer wanneer iedereen terug op vakantie ging, hebben we zo snel mogelijk iedereen die het nodig had van een covidtest voorzien", begint dokter Dirk Bernard, de directeur van het lab.

"In alle snelheid en chaos van het moment liep het wel eens fout bij de administratie. De software liet het af en toe afweten of er werd al eens iets fout ingegeven", geeft Bernard toe. "Het gaat dan bijvoorbeeld om een fout in het rijksregisternummer of een foute testcode. Toen de grote drukte is gaan liggen hebben we eerst geprobeerd om alle gegevens alsnog te verzamelen, maar alle mensen waar we gegevens van missen, hebben we nu een mail gestuurd."