Russische propagandamachine draait op volle toeren: hoe president Poetin Westen (onterecht) schrik aanjaagt

“Die beruchte grafiek waarbij de vliegtijd wordt getoond van een Sarmat-raket van Kaliningrad (een Russische enclave tussen Polen en Litouwen, nvdr.) naar het Westen? Daar klopt niets van”, duidt Balliauw. “Er staan momenteel geen intercontinentale raketten met kernkoppen op die plek. De raket waarvan sprake wordt bovendien nog getest en kan pas eind dit jaar in gebruik worden genomen. En vooral: ze beschikken al over raketten die even snel vliegen. We weten al vijftig jaar dat er weinig tijd overschiet als een kernraket wordt afgevuurd, dat is niet nieuw.”