Verdwijnt Dobby uit duinen van Wales? Graf van geliefde elf uit Potterreeks neemt grote proporties aan in natuurgebied

De National Trust, de organisatie die het Britse erfgoed bewaart, heeft de trekpleister opgenomen in een algemene bevraging met dertig vragen over Freshwater Fresh Beach. Een van de vragen is of het graf dient te worden verwijderd of te worden overgebracht naar een "geschikte openbaar toegankelijke locatie".



"Het graf is een creatie die voortdurend in beweging is met een impact op het landschap en het is voer voor discussie", legt een woordvoerder van National Trust uit.