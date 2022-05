Kiezen de Filipijnen voor de zoon van een dictator of voor de "Roze Revolutie"?

Ferdinand Marcos was president van de Filipijnen van 1965 tot 1986. Zijn eerste termijn werd gekenmerkt door een economische groei, maar naar het einde toe had het land te maken met grote armoede en een economische crisis. Hij heeft verschillende verkiezingen gefraudeerd, waaronder die in 1969 om herverkozen te geraken en de laatste in 1986, die de emmer deed overlopen bij de gefrustreerde bevolking. Ook het leger had er genoeg van en keerde zich tegen hem.

Van 22 tot 25 februari 1986 kwamen miljoenen mensen op straat om vredevol te protesteren tegen Marcos en zijn dictatuur. Uiteindelijk vluchtte hij en zijn familie naar Hawaï, waar hij drie jaar later stierf. Corazon Aquino, de vrouw van de vermoorde oppositieleider Benigno Aquino, werd de nieuwe president van de Filipijnen. Haar regering onderzocht de corrupte praktijken van de Marcos-familie en ontdekte zo'n 10 miljard dollar aan illegaal verkregen banktegoeden en andere bezittingen. De familie wordt ook beschuldigd van het leegroven van de Filipijnse staatskas.