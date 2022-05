Vlamingen willen wel Oekraïense vluchtelingen opvangen, maar zijn selectief

Dat mensen liever een opvanginitiatief in hun gemeente steunen dan zelf vluchtelingen op te vangen, begrijpt Patrick Loobuyck wel. "Dan blijft de problematiek van de vluchtelingen nog op een zekere afstand en haal je het niet in je eigen huis. Het is trouwens ook nog niet duidelijk hoe lang die vluchtelingencrisis zal duren."

Dat er weinig animo is om meer belastingen te betalen voor de opvang van vluchtelingen, verwondert Loobuyck evenmin. "Belastingen betalen is sowieso niet populair. Dat mensen ervoor kiezen om zelf solidair te zijn in plaats van via anonieme belastingen, is heel begrijpelijk."