Stanislav Sjoesjkevitsj, de man die mee een einde maakte aan de Sovjet-Unie, overleden

VRT NWS-journalist en Rusland-kenner Jan Balliauw kon Sjoesjkevitsj twee keer interviewen, onder meer voor zijn Canvas-reeks "Back in the USSR", die hij samen met Stefan Blommaert maakte. Voor Balliauw is hij "één van de drie mensen die misschien wel één van de belangrijkste naoorlogse beslissingen hebben genomen, namelijk de Sovjet-Unie opdoeken. De huidige oorlog in Oekraïne is in zekere zin nog altijd een uitloper van die beslissing."

De ontbinding van de Sovjet-Unie was ook niet voorbereid, verduidelijkt Balliauw, er lag geen scenario klaar voor een geleidelijke overgang. "Ze hebben dat op één weekend beslist en het officiële document besloeg maar twee A4-tjes", weet Balliauw nog. Sjoesjkevitsj zegt zelf ook dat hij niet op voorbereid was op zo'n ingrijpende beslissing.