Vlaams Patiëntenplatform wil dat ziekenbezoek basisrecht wordt: "Kon mijn terminale moeder maar 3 uur per week bezoeken"

Bij het opstellen van de wet twintig jaar geleden, was bezoek een evidentie. Maar in tijden van crisis komt dat recht onder druk te staan. Volgens Deloffer zijn er al stappen gezet om het bezoekrecht op te nemen in de wet. "We hebben de zorgen over bezoekrecht al aan de sector laten weten in een officieel rapport. We kaarten het ook aan op het grote symposium op 24 mei. Dat organiseren we naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Wet Patiëntenrechten."