Werken aan de Gentsesteenweg in Asse tijdelijk stilgelegd: "Aannemer respecteert veiligheidsmaatregelen niet"

De aannemer die de werken aan de Gentsesteenweg leidt, kreeg al meerdere waarschuwingen over de veiligheid en de kwaliteit van de geleverde werken. "Veiligheidsmaatregelen werden niet altijd strikt gerespecteerd", zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V). "En gisteren heeft de aannemer zelfs zonder overleg een straat afgesloten. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Daarom hebben we de werken stilgelegd."