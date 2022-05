West-Vlaanderen rolt 76 picknickplaatsen met uniek uitzicht uit over de provincie

Intussen zijn er al 19 van de 76 zones ingericht. Eentje daarvan ligt net onder de Maerebrug in De Panne, langs het kanaal van Veurne naar Duinkerke, bijna op de ‘Schreve’. “De zone ligt op de Kustfietsroute, die in Frankrijk start als ‘La Vélomaritime’ en helemaal doorloopt tot in Kiev”, vertelt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan B). “Een picknickplaats is niet alleen een tafel waar je je ‘Stuutjes’ opeet. Het is een ontmoetingsplaats, waar verhalen ontstaan.”