Wichelen stelt panel samen van inwoners die advies geven over fusie

Zelf is burgemeester Taylor geen groot voorstander van een samensmelting. "Eerlijk gezegd loop ik niet warm van een fusie. Maar ik hoor overal in de wandelgangen dat die er toch gaat komen, waarschijnlijk zelfs verplicht tegen 2030. We willen alvast het huiswerk gedaan hebben. Je ziet nu in het nieuws dat fusies om politieke redenen worden gekozen. Waar burgemeesters elkaar kennen of van dezelfde partij zijn. Dat lijkt me geen goeie reden. Wij kijken eerder naar wat de beste samenwerking kan zijn. En dan lijkt het me goed om dat aan burgers voor te leggen. Die zijn toch neutraler."