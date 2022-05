Zeepreventorium in De Haan wil kinderen met overgewicht ook na hun verblijf beter opvolgen

In het Zeepreventorium draait niet alles om gewicht verliezen of afvallen. "We zijn hier in de eerste plaats om onze fysiek te verbeteren. Maar het is ook heel belangrijk dat we ons mentaal oké voelen bij het feit dat we obesitas hebben. Dat is een hele grote en belangrijke stap en daarbij worden we goed begeleid door de opvoeders en een psycholoog. Daarnaast doen we heel veel activiteiten na onze lessen op school. We krijgen dan telkens de keuze tussen 2 dingen. Bijvoorbeeld vandaag is het ofwel 25 kilometer wandelen of een groot duinenspel. We kunnen kiezen wat we het liefste zouden doen of wat we zouden aankunnen", zegt Marthe, die ook verblijft in het Zeepreventorium.

"Ik heb voor mezelf enkele doelen opgelegd toen ik naar hier kwam", vertelt Julie. "Een daarvan was om verder te kunnen wandelen en langere activiteiten te doen. Daarom dat ik vandaag ook 25 kilometer ga wandelen. We bepalen telkens kleine doelen en dan kan je die op een redelijk korte termijn halen. Zo voel je ook dat je vooruitgang maakt. Het grote doel voor mij is dat ik op het einde van mijn verblijf naar huis in Kruibeke kan fietsen. Dat is een afstand van wel 110 kilometer. En ik ga ook samen met iemand anders van hier en met een opvoeder de dodentocht uitwandelen", zegt Julie vastberaden.