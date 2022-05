Vlaams-Brabant telt 16 procent meer starters in 2021: "Negende jaar op rij een grand cru- jaar"

2021 was een absoluut topjaar op vlak van beginnende zelfstandigen. Maar liefst 14.013 mensen begonnen in Vlaams-Brabant en Brussel een eigen zaak, goed voor een stijging met 16,10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het is al het negende jaar op rij dat het aantal starters in de provincie stijgt, waarmee Vlaams-Brabant en Brussel zich onderscheiden van de andere provincies.