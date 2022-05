Akkervogels doorkruisen plannen  windmolens in Boutersem en Tienen: minister Demir weigert aanvraag

Energiebedrijven Storm en Elicio wilden zes windturbines, van zo'n 200 meter hoog, bouwen langs de E40 in Boutersem en Tienen. Maar tegen die plannen werden heel wat bezwaarschriften ingediend. In Tienen waren dat er 193, in Boutersem 296. Vooral de geluidsoverlast die de windmolens met zich zouden meebrengen, bovenop het al bestaande omgevingslawaai van de E40, de hogesnelheidstrein en de overvliegende militaire toestellen, kwam meermaals in de bezwaarschriften aan bod. Maar ook de hinder door slagschaduw, de impact op het landschap en de milieu- en natuurschade kwamen in de bezwaarschriften naar boven.