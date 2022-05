Al 150 koppels kunnen deze zomer in "Tuin van Eeuwige Liefde" trouwen in Aalst 

Op de binnenkoer van het stadhuis van Aalst wordt de "Tuin van Eeuwige Liefde" opnieuw ingericht. Koppels kunnen daar van mei tot september in openlucht trouwen. Dat was tijdens de eerste editie vorig jaar, in volle coronapandemie, een bescheiden succes. En dus heeft het stadsbestuur besloten om een tweede editie te organiseren. Schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA) legt uit hoe de tuin aan zijn bijzondere naam komt: "Er staat daar een prachtige boom, een Ginkgo Biloba, een Japanse notelaar. Dat is één van de oudste nog levende boomsoorten ter wereld. Een prachtige boom, zeker als die in bloei staat. En die heeft een symbolische waarde. Hij straalt eenheid uit, kracht, gezondheid en schoonheid. Allemaal dingen die heel toepasselijk zijn voor een huwelijk. Dat heeft me geïnspireerd om de "Tuin van Eeuwige Liefde" te laten ontstaan."