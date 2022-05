Assisenproces over moord Genkse Luana: Emrah T. en Anastacia N. schuldig aan doodslag

Hoewel het openbaar ministerie van oordeel was dat er zeker voorbedachtheid in het spel was, oordeelde de jury anders. De acht vrouwen en de vier mannen van de jury meenden dat de ontmoeting eerder toevallig van aard was. De intentie tot doden bij beide beschuldigden was er wel gezien de ernstige steekletsels, zoals eentje die de lichaamsslagader raakte. Dat letsel leidde onmiddellijk tot een handelingsonbekwaamheid bij Luana, die in elkaar stuikte en binnen 15 tot maximaal 30 seconden bezweek.