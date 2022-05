Taskarin en Ntemianenko krijgen 20 en 30 jaar cel voor doodslag op Genkse Luana

Het ex-koppel was op 5 juni 2017 betrokken bij de doodslag op Luana, die door messteken om het leven werd gebracht. Luana was vergezeld van haar dochtertje van 3,5 jaar oud en van haar toenmalige vriend Raf. Luana incasseerde vijf steekletsels, waarvoor een keukenmes met een lemmet van 8,5 centimeter was gebruikt.



Dat mes was vanop het appartement van Anastasia meegenomen. Emrah bracht de fatale messteek in de borstkas van Luana toe waarbij het hartzakje geraakt werd en de grote lichaamsslagader aangesneden werd. Dat leidde tot massaal inwendig bloedverlies, waarna Luana binnen vijftien tot dertig seconden aan haar verwondingen bezweek.