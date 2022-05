Volgens Oekraïense leger gaan gevechten in Azovstaalfabriek verder, ondanks aangekondigd staakt-het-vuren

De Oekraïense stad Marioepol is bijna volledig in handen van het Russische leger. Alleen de gigantische Azovstaalfabriek is nog in Oekraïense handen. Daar proberen nog zo'n 2.000 militairen stand te houden. Er zouden ook nog zo'n 200 burgers zich schuilhouden in de kelders van de fabrieken.