BEKIJK: Angèle overhandigt collega-winnares Dua Lipa de MIA voor hun duet "Fever", hit van het jaar 2021

Met hun duet "Fever" wonnen zangeressen Angèle en Dua Lipa afgelopen weekend een MIA voor hit van het jaar 2021. Omdat de Britse zangeres zelf niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking in Brussel, kreeg ze de trofee enkele dagen later uit handen van onze landgenote Angèle. Die is momenteel in Londen, om tijdens de concerten van Dua Lipa live samen "Fever" te brengen. Eind deze week treedt Dua Lipa twee keer op in het Sportpaleis in Antwerpen. Of Angèle ook daar haar opwachting maakt, is niet duidelijk.