BEKIJK: spelende dassen in Diepenbeek

De meeste dassen komen nog altijd voor in Voeren en Haspengouw, maar de dieren veroveren stilletjes aan meer terrein. "Er komen er nu ook al voor in Diepenbeek, en zelfs in Maasmechelen en Tienen", vertelt Jos Reekmans van de dassenwerkgroep in Limburg. We hebben intussen weet van zo'n 500 dassenburchten in Limburg, waarvan 100 in Voeren en zo'n 350 in Haspengouw." Maar ook in Noord-Limburg zijn al verschillende dassen gespot, vult Thoelen aan. "Maar die zijn vanuit Nederland naar onze provincie gekomen."