BEKIJK - Rudi Vranckx volgt politie die burgerdoden zoekt in Oekraïne, bij elk lichaam hoort een gruwelijk verhaal

Onze oorlogsverslaggever Rudi Vranckx kwam in Borodyanka, vlak bij Kiev, oog in oog te staan met de gruwel van de oorlog in Oekraïne. Hij kon een forensisch team volgen dat de lichamen van gedode burgers een voor een onderzoekt om zo bewijzen van oorlogsmisdaden te behandelen. Bij elk gevonden lichaam hoort een verhaal dat door merg en been gaat.