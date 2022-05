Burgemeester Zemst in de finale van het Europees Kampioenschap curling

Het curlingteam dat voor ons land meedoet met het EK curling doet het zeer goed. Ook de burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx is een van de teamleden. "Op het EK curling hebben we zonet de halve finale gewonnen tegen Ierland", vertelt Geerinckx. "En nu gaan we door naar de finale, daarin komen we uit tegen Spanje. We hadden niet gedacht dat we met een medaille naar huis zouden gaan, en nu gaan we ook nog spelen voor zilver of goud. En los van die einduitslag promoveren we ook nog naar de B-groep."