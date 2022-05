Crematies worden fors duurder door stijgende energieprijzen: "Al prijsstijgingen tot 10 procent"

Funebra-voorzitter Johan Dexters verwacht dan ook dat ondernemers de prijsstijgingen zullen doorrekenen aan de klanten, waardoor vooral crematies fors duurder zullen worden. "In Wallonië zien we de prijsstijging al goed, in Vlaanderen is ze nog niet zo uitgesproken. Ik verwacht wel dat die er zal komen de volgende maanden. Als we kijken naar indexatie en loonsverhoging zouden we op een stijging van 8 procent uitkomen, dat zou een grote impact betekenen. Het is nog koffiedik kijken waar we effectief gaan uitkomen."



Volgens Heiremans hebben heel wat Vlaamse crematoria hun prijzen intussen wel al verhoogd. "We zien dat er centra zijn die tussen de 8 en de 10 procent duurder geworden zijn. We hopen dat de regering stappen zet om de economie in dit land draaiende te houden en zuurstof te bieden aan ondernemingen, want de prijsstijgingen hebben een grote impact, voor iedereen."