Dankzij hun nieuwe president kunnen miljoenen Koreanen minstens een jaartje jonger worden (op papier)

Verkozen president Yoon Suk-yeol wil komaf maken met die extra tellingen: niet om zich te plooien naar westerse tellingen, maar om een heel praktische reden: de alternatieve tellingen zaaien namelijk verwarring.

Dat kwam de afgelopen twee jaren pijnlijk aan het licht: toen de Koreaanse overheid de bevolking per leeftijdsgroep uitnodigde om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, was niet duidelijk naar welke leeftijd de mensen nu moesten kijken: de internationale leeftijd - op basis van het geboortejaar - of de Koreaanse leeftijd? “Door misverstanden zijn er uiteindelijk mensen uit de boot gevallen”, weet Koen De Ceuster

“Men had het gemakkelijk kunnen oplossen door het geboortejaar te gebruiken bij de oproeping voor de vaccinatie, en niet de leeftijd in jaren te vermelden. Vaak is dit ook al zo op documenten, maar op bepaalde documenten wordt je leeftijd gevraagd en dan begint in Korea de verwarring.” Enfin, dat wordt dus mogelijk opgelost door president Yoon.

Maar dat zal niet veranderen hoe de Koreanen omgaan met leeftijd, zegt De Ceuster. “Leeftijd is in Korea heel belangrijk in het taalgebruik én de sociale verhoudingen: hou ouder je bent, hoe meer respect je krijgt.

En dat gaat ver, schetst De Ceuster met een - voor ons - gek voorbeeld: “Bij tweelingen maakt het uit wie er het eerst geboren werd. Degenen die het laatst geboren is, zal altijd respect moeten tonen voor de eerstgeborene broer of zus.”