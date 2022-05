Dodental luchtaanval theater Marioepol mogelijk dubbel zo hoog als eerst geschat: 600 doden volgens AP-onderzoek

Een van de overlevenden met wie AP sprak is Oksana Siomina. Zij schuilde in de kelder van het gebouw toen ze werd verrast door een enorme knal. "We renden naar een andere kamer en hoorden een nieuwe knal. De explosie was verschrikkelijk. Alles was gehuld in rook, we konden elkaar niet zien. Mijn man is naar boven gegaan om te zien wat er gebeurd was. Hij was hysterisch, hij zei dat er overal lichamen lagen."