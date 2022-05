Drie molens in Oost-Vlaanderen verliezen statuut van Beschermd Erfgoed

De Molen van Breiveld is een stenen koren- en oliemolen uit de 18de eeuw. Tijdens een storm in 1930 werd het wiekenkruis afgerukt. Daarna bleef de molen toch open en deed ze dienst als jeugdherberg. In 1950 werd ook de kap afgebroken. Sindsdien rest enkel een romp. Die was sinds 1979 samen met het uitzicht beschermd. Maar dat is binnenkort dus voorbij.