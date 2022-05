"Druk in Leuven": een gloednieuw boekenfestival

Bij de start van het boekenfestival vanmiddag kwam de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) vertellen over zijn favoriete boeken. "The Lion House, the coming of a king" en "Peters Keizerin" gaan over geschiedenis. Twee andere boeken die hij verslonden heeft gaan over de hedendaagse samenleving: "Zombies in western culture" en "De eenzame eeuw".