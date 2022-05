Extra ruimte voor bedrijven in Lanaken door verleggen van gasleiding

Op dit moment is er geen uitbreidingsruimte meer voor ondernemers in Lanaken. Dat bevestigt ook ondernemer Jurgen Gobyn: "De laatste 11 hectare die nog vrij waren, zijn verkocht aan DCM, De Cuester Meststoffen. Momenteel is er voor de Lanakense bedrijven zo goed als geen mogelijkheid meer om uit te breiden."

Maar daar komt dus verandering in. Dankzij een akkoord tussen de Vlaamse regering en de federale overheid kan een gaspijpleiding langs het Albertkanaal verlegd worden. Daardoor kan het bedrijventerrein Albertknoop aangelegd worden, goed voor 11 hectare. Later komt daar nog eens 19 hectare bij. Het terrein ligt aan het Albertkanaal, en is dus erg geschikt voor watergebonden ondernemingen.