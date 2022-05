Met uitsterven bedreigde Californische bruinvis kan mogelijk overleven ondanks extreme kleine populatie

"Interessant is dat we ontdekt hebben dat de vaquita niet ten dode opgeschreven is door genetische factoren, zoals schadelijke mutaties, die vaak veel andere soorten treffen waarvan de genenpool ingekrompen is tot een vergelijkbaar niveau", zei Christopher Kyriazis, een doctoraal student aan de University of California Los Angeles (UCLA) en de mede-hoofdauteur van de studie over de genetische analyse. "Verboden visvangst blijft de grootste bedreiging voor de dieren."

De kleine bruinvissen raken vaak verstrikt in de grote mazen van de kieuwnetten die stropers gebruiken om totoaba's te vangen, een, eveneens bedreigde, grote vissoort. In de traditionele Chinese 'geneeskunde' worden medicinale eigenschappen toegeschreven aan de zwemblaas van de totoaba en er wordt dan ook veel geld voor betaald. Mexico heeft het vissen op totoaba's en het gebruik van kieuwnetten in het leefgebied van de vaquita's verboden, maar dat verbod wordt niet altijd afgedwongen.

De onderzoekers hebben de genomen van 20 vaquita's, die leefden tussen 1985 en 2017, geanalyseerd en computersimulaties uitgevoerd om het risico op uitsterving in de loop van de volgende 50 jaar te voorspellen.

Ze kwamen tot de conclusie dat als het vissen met kieuwnetten onmiddellijk ophoudt, de vaquita een zeer grote kans heeft om zich te herstellen, zelfs als men rekening houdt met inteelt. Als de praktijk echter voortgezet wordt, zelfs in geringe mate, zien de kansen op herstel er minder goed uit.