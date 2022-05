Plaatsgebrek in buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen almaar nijpender: "Sommige kinderen zitten gewoon thuis"

Ook vorig jaar werd het plaatstekort in het buitengewoon basisonderwijs al aangeklaagd. Toen zijn er in Antwerpen 63 extra plaatsen gecreëerd, maar dat is duidelijk niet voldoende.

"Er zijn kinderen die het derde jaar op rij een weigering zullen krijgen in de scholen van hun keuze", zegt Devoldere. "Ofwel zit een kind dan in een type onderwijs dat niet aangewezen is voor de zorgvraag, ofwel zit het in een gewone kleuterschool of lagere school die ook niet kan voldoen aan de zorgvraag ofwel zit het kind thuis. Er zijn dus kinderen die het recht op onderwijs ontzegd wordt, omdat we ze geen school kunnen toewijzen."