Gent zoekt tientallen miljoenen om hogere energie- en loonkosten te dekken: "Raken niet aan onderwijs, kinderopvang en woonzorgcentra"  

De onderhandelingen tussen de verschillende meerderheidspartijen (Groen, Open VLD, Vooruit en CD&V) lopen maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden die hier en daar pijn zullen doen. "Ik wil niet vooruitlopen op de pistes die op tafel liggen maar het is wel zo dat de rekening op het einde moet kloppen. Dat is bij een stadsbestuur niet anders dan in een huishouden," besluit Coddens. Hij hoopt eind juni, voor het zomerreces, een akkoord te hebben. "Dat kunnen we dan voorstellen op de extra gemeenteraad bij de start van het nieuwe schooljaar."