Gents Milieufront telt recordaantal fietsers in ochtendspits: "Enorme stijging aantal bakfietsen"

Het GMF geeft toe dat de telling een momentopname is. "We kiezen wel elk jaar de eerste of de tweede donderdag in mei. Maar het klopt dat onder meer weersomstandigheden uiteraard een rol spelen. De telpunten liggen op drukke assen waar veel en in- en uitkomend verkeer is. In deze cijfers tellen we enkel de mensen die de ringweg ook echt oversteken." Doordat het GMF de telling al 8 keer uitvoerde, is er wel sprake van een duidelijk tendens. "Sinds 2014 zien we een constante stijging. De allereerste keer telden we ruim 9.000 fietsers."