Gentse advocaten vertegenwoordigen België op WK advocatenvoetbal in Marokko

Tegen welke andere advocaten de Gentenaars moeten spelen, is nog niet bekend. "De loting moet inderdaad nog gebeuren. Maar het is een WK dus dat betekent dat we tegen ploegen kunnen spelen vanuit alle windrichtingen. Dat kan Mexico zijn, een Chinese ploeg maar evengoed Italië. Schrik van die concurrentie hebben we niet. Zoals het een echte sportman betaamt, kijken we alleen naar onszelf. En we vormen al enkele jaren een ploeg waardoor we echt op elkaar zijn ingespeeld."

De rechtbank van Gent gaat gelukkig niet dicht. "Al was het regelen van de agenda niet evident om deze trip te organiseren. Maar als we terugkijken op het tornooi, zal dat het zeker waard zijn", besluit de advocaat, die vanaf morgen voor een weekje kapitein Thomas Gillis zal zijn.

Nu zaterdag start het wereldkampioenschap in Marrakesh, Marokko.