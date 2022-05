Achtergelaten plezierboten krijgen in Gent tweede leven als "deelboot"

Samen met twee kompanen kwam Gentenaar Thijs Van Wingen op het idee om weesboten, plezierboten die zijn achtergelaten, een nieuw leven te geven. "Zowel in binnen- als buitenland ligt er enorm veel polyester op het water. Dat is een heel sterk materiaal dat niet zomaar vergaat. Daarom willen we die verwaarloosde boten een tweede leven geven", vertelt Thijs.



Voor de boot kan zinken gaan ze op zoek naar de eigenaar van de boot: "We leggen dan uit dat het belangrijk is dat zo'n boot een tweede leven krijgt, terwijl het nu vooral een drijvende kost is voor hen. Bedoeling is om ze dan helemaal op te knappen en in te zetten in een deelvloot. Zo heeft de eigenaar er nog toegang toe, met een soort van peterschap. Maar uiteraard kunnen ook andere mensen de boot gebruiken, zodat er zoveel mogelijk mee gevaren wordt", gaat Thijs verder.