Gevluchte Oekraïense Oksana is topverkoopster van stickers Rode Kruis in Diest: "Bijna 1000 stickers verkocht"

Zo'n drie weken geleden trok Oksana, samen met haar man en zoon, in bij huisarts Carl Steylaerts in Diest. Naast huisarts is Carl ook voorzitter van het Rode Kruis in zijn stad. Toen de stickeractie van de organisatie opnieuw begon, twijfelde hij geen seconde om de hulp van zijn nieuwe huisgenoten in te roepen. Man en zoon zagen het niet zitten, Oksana smeet zich vol overgave op het goede doel en werd topverkoopster in de regio.