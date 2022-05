Gigantische "spons" met grondwater gevonden onder ijsstroom in Antarctica

De techniek die de onderzoekers daarvoor gebruikten, was niet nieuw, maar de toepassing ervan wel. Magnetotellurisch (of kortweg MT) onderzoek is een alternatief voor diep “seismisch” onderzoek. Met die elektromagnetische techniek bestuderen onderzoekers hoe de geleiding van een elektromagnetisch veld is in de ondergrond, om te bepalen welk gesteente er aanwezig is. Of in dit geval dus dat er dikke sedimentlagen onder het ijs en de sneeuw zitten, waarin grondwater aanwezig is.