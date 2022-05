Hulpkonvooi vertrekt vanuit Pelt naar Oekraïne: 300 brandweerpakken, kogelvrije vesten en brandweer- en ziekenwagens

Om 9 uur vertrekt een lange rij aan logistieke wagens, brandweerwagens en ook ambulances, volgeladen met spullen. "Met Netwerk Brandweer, een samenwerkingsverband van de 20 Vlaamse hulpverleningszones, hebben we een oproep gedaan en heel wat spullen kunnen verzamelen", legt brandweerman Niels Bouwens uit. "Zo hebben we nu 300 brandweerpakken en ook heel wat helmen, laarzen... Eigenlijk al het materiaal dat onze Oekraïense collega's nodig hebben om branden te bestrijden."

"Oekraïne heeft een officiële vraag gesteld waarin enkele noden zijn opgelijst. Onder meer ambulances, brandweerwagens en kogelvrije vesten. Dus ook die vesten nemen we mee, en de wagens laten we achter bij onze Oekraïense collega's", vertelt Bouwens. "Het materiaal dat we sturen komt uit heel Vlaanderen en is ook netjes gecontroleerd. Sommige spullen zijn tweedehands, maar nog in orde en andere dingen zijn dan weer volledig nieuw maar ongebruikt, bijvoorbeeld door de aankoop van nieuwere types", klinkt het.